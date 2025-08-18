18.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Huy: Louis-Lou Langenaken — David Tixhon . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Huy
Завершен
(6:1, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Louis-Lou Langenaken - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Louis-Lou Langenaken - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Louis-Lou Langenaken - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Louis-Lou Langenaken - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - David Tixhon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Louis-Lou Langenaken - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Louis-Lou Langenaken - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - David Tixhon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - David Tixhon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Louis-Lou Langenaken - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - David Tixhon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - David Tixhon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Louis-Lou Langenaken - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Louis-Lou Langenaken - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Louis-Lou Langenaken - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Louis-Lou Langenaken - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Louis-Lou Langenaken - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
72%
39%
Реализация брейк - пойнтов
55%
33%
