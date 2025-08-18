18.08.2025
Смотреть онлайн Брэнди Волкер - Айлин Есина Самарджич 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Verbier: Брэнди Волкер — Айлин Есина Самарджич . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
ITF W35 Verbier
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Айлин Есина Самарджич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Брэнди Волкер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Айлин Есина Самарджич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Брэнди Волкер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Айлин Есина Самарджич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Брэнди Волкер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Брэнди Волкер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Брэнди Волкер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Брэнди Волкер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Брэнди Волкер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Брэнди Волкер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Айлин Есина Самарджич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Брэнди Волкер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Брэнди Волкер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Айлин Есина Самарджич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Брэнди Волкер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Айлин Есина Самарджич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Брэнди Волкер - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
10
2
Двойные ошибки
12
17
Выигрыш первой подачи
80%
72%
Реализация брейк - пойнтов
40%
11%
