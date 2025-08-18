18.08.2025
Смотреть онлайн Bas Bouwman - Робинсон Ле Мер 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Huy: Bas Bouwman — Робинсон Ле Мер . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
ITF M15 Huy
(5:7, 6:2, 0:1)
18 августа 2025
Гейм 1 - Робинсон Ле Мер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Робинсон Ле Мер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Робинсон Ле Мер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Bas Bouwman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Робинсон Ле Мер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Bas Bouwman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Bas Bouwman - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Bas Bouwman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Bas Bouwman - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Робинсон Ле Мер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Робинсон Ле Мер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Робинсон Ле Мер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Bas Bouwman - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Bas Bouwman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Робинсон Ле Мер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Bas Bouwman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Робинсон Ле Мер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Bas Bouwman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Bas Bouwman - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Bas Bouwman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
7
27
Выигрыш первой подачи
58%
68%
Реализация брейк - пойнтов
54%
46%
