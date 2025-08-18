18.08.2025
Смотреть онлайн Фредерико Феррейра Сильва - Тьяго Переира 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Фредерико Феррейра Сильва — Тьяго Переира, 1/16 финала . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:10 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
Challenger Sofia
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Тьяго Переира - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Тьяго Переира - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Фредерико Феррейра Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Тьяго Переира - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Фредерико Феррейра Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Тьяго Переира - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Тьяго Переира - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Тьяго Переира - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Тьяго Переира - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Тьяго Переира - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Фредерико Феррейра Сильва - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Фредерико Феррейра Сильва - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
77%
56%
Реализация брейк - пойнтов
60%
25%
Комментарии к матчу