18.08.2025
Смотреть онлайн Дужи Айдукович - Джоэл Шварцлер 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Дужи Айдукович — Джоэл Шварцлер, 1/16 финала . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
Challenger Sofia
Завершен
(1:6, 4:6)
(1:6, 4:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Дужи Айдукович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Джоэл Шварцлер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Дужи Айдукович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Джоэл Шварцлер - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
5
7
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
68%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
38%
Комментарии к матчу