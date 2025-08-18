18.08.2025
Смотреть онлайн Кристиан Филип Жьяну - Матей Додиг 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Кристиан Филип Жьяну — Матей Додиг, 1/16 финала . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 6
Challenger Sofia
Завершен
(2:6, 2:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Кристиан Филип Жьяну - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Кристиан Филип Жьяну - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Матей Додиг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Матей Додиг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Матей Додиг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Кристиан Филип Жьяну - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Кристиан Филип Жьяну - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Матей Додиг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
8
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
64%
74%
Реализация брейк - пойнтов
33%
56%
Комментарии к матчу