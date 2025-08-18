18.08.2025
Смотреть онлайн Стюарт Паркер - Марек Генгел 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Стюарт Паркер — Марек Генгел, 1/16 финала . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 21.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 21
Challenger Hersonissos
Завершен
(6:1, 6:1)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стюарт Паркер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Стюарт Паркер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Марек Генгел - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Стюарт Паркер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Стюарт Паркер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Стюарт Паркер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Стюарт Паркер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Стюарт Паркер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Стюарт Паркер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Марек Генгел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Стюарт Паркер - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
87%
45%
Реализация брейк - пойнтов
71%
0%
