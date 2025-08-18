Смотреть онлайн Люка Пуллан - Маттео Мартина 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Люка Пуллан — Маттео Мартина, 1/16 финала . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:35 по московскому времени и пройдет на корте Court 20.