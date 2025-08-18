18.08.2025
Смотреть онлайн Люка Пуллан - Маттео Мартина 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Люка Пуллан — Маттео Мартина, 1/16 финала . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:35 по московскому времени и пройдет на корте Court 20.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 20
Challenger Hersonissos
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Маттео Мартина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Маттео Мартина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Люка Пуллан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Маттео Мартина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Маттео Мартина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Маттео Мартина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Маттео Мартина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Люка Пуллан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Люка Пуллан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Люка Пуллан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
68%
62%
Реализация брейк - пойнтов
42%
40%
Комментарии к матчу