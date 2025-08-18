Смотреть онлайн Elena-Gabriela Ruse - Хайли Батист 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — WTA Кливленд: Elena-Gabriela Ruse — Хайли Батист, 1/16 финала . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.