18.08.2025

Смотреть онлайн Elena-Gabriela Ruse - Хайли Батист 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАWTA Кливленд: Elena-Gabriela RuseХайли Батист, 1/16 финала . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.

МСК, 1/16 финала, Корт: Court 1
WTA Кливленд
Elena-Gabriela Ruse
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
18 августа 2025
Хайли Батист
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Elena-Gabriela Ruse - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Elena-Gabriela Ruse - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Elena-Gabriela Ruse - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Хайли Батист - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Elena-Gabriela Ruse - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Elena-Gabriela Ruse - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Elena-Gabriela Ruse - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Elena-Gabriela Ruse - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Хайли Батист - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Elena-Gabriela Ruse - взял свою подачу со счетом 15-40

История последних встреч

Elena-Gabriela Ruse
Elena-Gabriela Ruse
Хайли Батист
Elena-Gabriela Ruse
0 побед
1 победа
0%
100%
18.10.2025
Elena-Gabriela Ruse
Elena-Gabriela Ruse
-:-
Хайли Батист
Хайли Батист
Обзор

Статистика матча

Эйсы
6
4
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
67%
62%
Реализация брейк - пойнтов
20%
50%
Комментарии к матчу
