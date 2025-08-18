18.08.2025
Смотреть онлайн Джил Тайхманн - Lois Boisson 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — WTA Кливленд: Джил Тайхманн — Lois Boisson, 1/16 финала . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, 1/16 финала, Корт: Stadium
WTA Кливленд
Завершен
(6:4, 1:6, 6:4)
2 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lois Boisson - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Джил Тайхманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Lois Boisson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джил Тайхманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Lois Boisson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Джил Тайхманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Lois Boisson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Джил Тайхманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джил Тайхманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Джил Тайхманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Lois Boisson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Джил Тайхманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Lois Boisson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Lois Boisson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Lois Boisson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Lois Boisson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Lois Boisson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Джил Тайхманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Lois Boisson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Джил Тайхманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Джил Тайхманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Джил Тайхманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Lois Boisson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Lois Boisson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 25 - Lois Boisson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Джил Тайхманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Джил Тайхманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
70%
72%
Реализация брейк - пойнтов
50%
50%
