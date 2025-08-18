18.08.2025
Смотреть онлайн Рохан Сачдев - Juan Pablo Valdez Guzon 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Athens: Рохан Сачдев — Juan Pablo Valdez Guzon . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Dan Magill Tennis Complex - Court 03.
МСК, Корт: Dan Magill Tennis Complex - Court 03
UTR Pro Athens
Завершен
(5:7, 3:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Рохан Сачдев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Рохан Сачдев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Рохан Сачдев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Рохан Сачдев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Рохан Сачдев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Juan Pablo Valdez Guzon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Juan Pablo Valdez Guzon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Рохан Сачдев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Рохан Сачдев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Juan Pablo Valdez Guzon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Рохан Сачдев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
8
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
79%
87%
Реализация брейк - пойнтов
20%
33%
