Текстовая трансляция

Гейм 1 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Рохан Сачдев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 3 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 4 - Рохан Сачдев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Рохан Сачдев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Рохан Сачдев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 8 - Рохан Сачдев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Juan Pablo Valdez Guzon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Juan Pablo Valdez Guzon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 13 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Рохан Сачдев - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Рохан Сачдев - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Juan Pablo Valdez Guzon - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 19 - Juan Pablo Valdez Guzon - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Рохан Сачдев - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0