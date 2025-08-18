18.08.2025
Смотреть онлайн Татьяна Сасновская - Lisa Kranec 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Athens Women: Татьяна Сасновская — Lisa Kranec . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Dan Magill Tennis Complex - Court 04.
МСК, Корт: Dan Magill Tennis Complex - Court 04
UTR Pro Athens Women
Завершен
(6:1, 6:2)
(6:1, 6:2)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lisa Kranec - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Татьяна Сасновская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Татьяна Сасновская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Татьяна Сасновская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Татьяна Сасновская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Татьяна Сасновская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Татьяна Сасновская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Татьяна Сасновская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Татьяна Сасновская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Татьяна Сасновская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Lisa Kranec - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Lisa Kranec - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Татьяна Сасновская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Татьяна Сасновская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Татьяна Сасновская - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
0
9
Выигрыш первой подачи
74%
45%
Реализация брейк - пойнтов
67%
67%
Комментарии к матчу