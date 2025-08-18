Текстовая трансляция

Гейм 1 - Lisa Kranec - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 2 - Татьяна Сасновская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 3 - Татьяна Сасновская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Татьяна Сасновская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 5 - Татьяна Сасновская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Татьяна Сасновская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Татьяна Сасновская - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Татьяна Сасновская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 9 - Татьяна Сасновская - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Татьяна Сасновская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 11 - Lisa Kranec - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 12 - Lisa Kranec - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 13 - Татьяна Сасновская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Татьяна Сасновская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40