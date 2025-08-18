18.08.2025
Смотреть онлайн Айшегуль Мерт - Дия Чалла 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Athens Women: Айшегуль Мерт — Дия Чалла . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Dan Magill Tennis Complex - Court 02.
МСК, Корт: Dan Magill Tennis Complex - Court 02
UTR Pro Athens Women
Отменен
(1:6, 1:1)
(1:6, 1:1)
0 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дия Чалла - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дия Чалла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Дия Чалла - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дия Чалла - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Дия Чалла - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Айшегуль Мерт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Дия Чалла - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Айшегуль Мерт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Дия Чалла - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
53%
100%
Реализация брейк - пойнтов
0%
40%
Комментарии к матчу