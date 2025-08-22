22.08.2025
Смотреть онлайн Ko Nagashima - Haru Kawanaka 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Ko Nagashima — Haru Kawanaka . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 03.
МСК, Корт: KPI Park - Court 03
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:0, 2:6, 6:3)
2 : 1
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ko Nagashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ko Nagashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ko Nagashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Haru Kawanaka - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Ko Nagashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Haru Kawanaka - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Haru Kawanaka - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
71%
64%
Реализация брейк - пойнтов
80%
20%
