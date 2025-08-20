20.08.2025
Смотреть онлайн Сэра Нисимото - Судзуна Оигава 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Сэра Нисимото — Судзуна Оигава . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 05.
МСК, Корт: KPI Park - Court 05
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
20 августа 2025
