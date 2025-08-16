16.08.2025
Смотреть онлайн Bayldon/Reyes-Varela - Gonzalez/Rojer 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Cancun MD: Bayldon/Reyes-Varela — Gonzalez/Rojer, 1/4 финала . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 03:55 по московскому времени и пройдет на корте Estadio El Tinto.
МСК, 1/4 финала, Корт: Estadio El Tinto
Challenger Cancun MD
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
16 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Gonzalez/Rojer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Gonzalez/Rojer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Gonzalez/Rojer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Gonzalez/Rojer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Bayldon/Reyes-Varela - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Gonzalez/Rojer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Bayldon/Reyes-Varela - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Gonzalez/Rojer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Gonzalez/Rojer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Gonzalez/Rojer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Bayldon/Reyes-Varela - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Bayldon/Reyes-Varela - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Bayldon/Reyes-Varela - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Gonzalez/Rojer - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Bayldon/Reyes-Varela - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Gonzalez/Rojer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Bayldon/Reyes-Varela - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Gonzalez/Rojer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Bayldon/Reyes-Varela - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Gonzalez/Rojer - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
6
0
Выигрыш первой подачи
72%
87%
Реализация брейк - пойнтов
100%
33%
