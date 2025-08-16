Текстовая трансляция

Гейм 1 - Александра Озерец - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Cade Cricchio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 4 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 5 - Александра Озерец - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Александра Озерец - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Александра Озерец - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 10 - Александра Озерец - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 11 - Александра Озерец - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 12 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Александра Озерец - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 15 - Александра Озерец - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Александра Озерец - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 17 - Александра Озерец - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Cade Cricchio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 20 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Александра Озерец - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 22 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 23 - Cade Cricchio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 24 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 30-40