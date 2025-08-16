16.08.2025
Смотреть онлайн Александра Озерец - Cade Cricchio 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro San Diego Women: Александра Озерец — Cade Cricchio . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 1.
МСК, Корт: Skip and Cindy Hogan Tennis Center at USD - Court 1
UTR Pro San Diego Women
Завершен
(6:7, 6:7)
0 : 2
16 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александра Озерец - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Cade Cricchio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Александра Озерец - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Александра Озерец - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Александра Озерец - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Александра Озерец - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Александра Озерец - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Александра Озерец - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Александра Озерец - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Александра Озерец - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Александра Озерец - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Cade Cricchio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Александра Озерец - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Cade Cricchio - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 24 - Cade Cricchio - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Александра Озерец - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
9
Выигрыш первой подачи
59%
63%
Реализация брейк - пойнтов
38%
43%
Комментарии к матчу