16.08.2025
Смотреть онлайн Andrei Kunitsyn - Лаутаро Агустин Корти 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Beograd: Andrei Kunitsyn — Лаутаро Агустин Корти, 1/2 финала . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Tenis Club Crvena Zvezda - Court 03.
МСК, 1/2 финала, Корт: Tenis Club Crvena Zvezda - Court 03
UTR Pro Beograd
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
16 августа 2025
Комментарии к матчу