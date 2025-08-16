Фрибет 15000₽
16.08.2025

Смотреть онлайн Andrei Kunitsyn - Лаутаро Агустин Корти 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Beograd: Andrei KunitsynЛаутаро Агустин Корти, 1/2 финала . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Tenis Club Crvena Zvezda - Court 03.

МСК, 1/2 финала, Корт: Tenis Club Crvena Zvezda - Court 03
UTR Pro Beograd
Andrei Kunitsyn
Завершен
(1:6, 2:6)
0 : 2
16 августа 2025
Лаутаро Агустин Корти
Игры 1/2 финала
17.01
Босния и Герцеговина Марко Максимович Сербия Kristian Juhas
-
-
Завершен
17.01
Канада Разван Байант Россия Антон Аржанкин
-
-
Завершен
17.01
Англия Джейми Коннел Румыния Matei F Breazu
-
-
Завершен
17.01
Сербия Astro Pilipovic Болгария Михаил Иванов
-
-
Завершен
17.01
Венгрия Attila Dominik Boros Бельгия Nand Vandepoele
-
-
Завершен
17.01
Венгрия Ботонд Кисантал Сербия Александар Михайлович
-
-
Завершен
17.01
Сербия Тадия Радованович Сербия Nikola Lulic
-
-
Завершен
17.01
Япония Жак-Кай Иноуэ Нидерланды Thom Griffioen
-
-
Завершен
17.01
Сербия Ognjen Jagrovic Венгрия Bence Boros
-
-
Завершен
Комментарии к матчу
