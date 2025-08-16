Смотреть онлайн Dusica Popovski - Анджела Лазаревич 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Beograd Women: Dusica Popovski — Анджела Лазаревич, 1/2 финала . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .