16.08.2025
Смотреть онлайн Dusica Popovski - Анджела Лазаревич 16.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Beograd Women: Dusica Popovski — Анджела Лазаревич, 1/2 финала . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК, 1/2 финала
UTR Pro Beograd Women
Завершен
(4:6, 3:6)
(4:6, 3:6)
0 : 2
16 августа 2025
История последних встреч
Dusica Popovski
Анджела Лазаревич
1 победа
0 побед
100%
0%
11.10.2025
Dusica Popovski
2:0
Анджела Лазаревич
Игры 1/2 финала
07.02
-
-
Завершен
07.02
-
-
Завершен
07.02
-
-
Завершен
07.02
-
-
Завершен
07.02
-
-
Отказ
07.02
-
-
Завершен
07.02
-
-
Завершен
24.01
-
-
Завершен
24.01
-
-
Завершен
24.01
-
-
Завершен
24.01
-
-
Завершен
24.01
-
-
Завершен
24.01
-
-
Завершен
24.01
-
-
Завершен
24.01
-
-
Завершен
24.01
-
-
Завершен
24.01
-
-
Завершен
Комментарии к матчу