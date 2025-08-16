Фрибет 15000₽
16.08.2025

Смотреть онлайн Huang/Xiao - Kim/Lin 16.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan WD: Huang/XiaoKim/Lin . Начало встречи 16 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Luan WD
Huang/Xiao
Завершен
(7:5, 3:6, 0:0)
1 : 1
16 августа 2025
Kim/Lin
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Huang/Xiao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Kim/Lin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Huang/Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Huang/Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Huang/Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Huang/Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Kim/Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Huang/Xiao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Huang/Xiao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Huang/Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Kim/Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Kim/Lin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Huang/Xiao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Huang/Xiao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Kim/Lin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Kim/Lin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Статистика матча

Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
59%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
20%
