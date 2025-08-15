15.08.2025
Смотреть онлайн Андре Сейдина - Тоуфик Сахтали 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — ATP Кубок Дэвиса: Андре Сейдина — Тоуфик Сахтали . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ATP Кубок Дэвиса
Отменен
(6:2, 5:4)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андре Сейдина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Андре Сейдина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Андре Сейдина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Андре Сейдина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Андре Сейдина - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Тоуфик Сахтали - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Тоуфик Сахтали - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Андре Сейдина - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
77%
59%
Реализация брейк - пойнтов
80%
100%
Комментарии к матчу