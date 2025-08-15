15.08.2025
Смотреть онлайн Колеман Вон - Казо Артур 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Cancun: Колеман Вон — Казо Артур, 1/8 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на корте Estadio El Tinto.
МСК, 1/8 финала, Корт: Estadio El Tinto
Challenger Cancun
Завершен
(6:7, 2:6)
(6:7, 2:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Казо Артур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Казо Артур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Казо Артур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Казо Артур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Колеман Вон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Казо Артур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Колеман Вон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Казо Артур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Казо Артур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Казо Артур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Казо Артур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Казо Артур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Казо Артур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Казо Артур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Колеман Вон
Казо Артур
0 побед
1 победа
0%
100%
23.09.2025
Колеман Вон
1:2
Казо Артур
Статистика матча
Эйсы
4
9
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
73%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
67%
Комментарии к матчу