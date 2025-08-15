15.08.2025
Смотреть онлайн Йеспер де Йонг - Rodrigo Pacheco Mendez 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Cancun: Йеспер де Йонг — Rodrigo Pacheco Mendez, 1/8 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/8 финала, Корт: Grandstand
Challenger Cancun
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Rodrigo Pacheco Mendez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Rodrigo Pacheco Mendez - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Йеспер де Йонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Rodrigo Pacheco Mendez - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Йеспер де Йонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
12
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
81%
55%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
