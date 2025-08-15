15.08.2025
Смотреть онлайн Лоренцо Джустино - Мигель Дамас 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Gijon: Лоренцо Джустино — Мигель Дамас . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Gijon
Завершен
(6:1, 6:3)
(6:1, 6:3)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лоренцо Джустино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лоренцо Джустино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Мигель Дамас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лоренцо Джустино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Мигель Дамас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Лоренцо Джустино - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мигель Дамас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мигель Дамас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лоренцо Джустино - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
История последних встреч
Статистика матча
Эйсы
5
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
83%
61%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
Комментарии к матчу