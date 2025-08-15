15.08.2025
Смотреть онлайн Ramskogler/Wehnelt - De Lange/Forger 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Trier MD: Ramskogler/Wehnelt — De Lange/Forger . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Trier MD
Завершен
(3:6, 6:7)
(3:6, 6:7)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - De Lange/Forger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - De Lange/Forger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Ramskogler/Wehnelt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - De Lange/Forger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Ramskogler/Wehnelt - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - De Lange/Forger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ramskogler/Wehnelt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - De Lange/Forger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - De Lange/Forger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - De Lange/Forger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - De Lange/Forger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ramskogler/Wehnelt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Ramskogler/Wehnelt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - De Lange/Forger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ramskogler/Wehnelt - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ramskogler/Wehnelt - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ramskogler/Wehnelt - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - De Lange/Forger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - De Lange/Forger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - De Lange/Forger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Ramskogler/Wehnelt - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
50%
89%
Реализация брейк - пойнтов
67%
44%
Комментарии к матчу