15.08.2025
Смотреть онлайн Мари Векерле - Ринко Мацуда 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Aldershot: Мари Векерле — Ринко Мацуда . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:31 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Aldershot
Завершен
(4:6, 0:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мари Векерле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Мари Векерле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Мари Векерле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Мари Векерле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ринко Мацуда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Ринко Мацуда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ринко Мацуда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
46%
56%
Реализация брейк - пойнтов
100%
67%
