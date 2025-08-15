15.08.2025
Смотреть онлайн Adeshina/Allen - Belgraver/Hutchinson 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Aldershot WD: Adeshina/Allen — Belgraver/Hutchinson . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Aldershot WD
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Belgraver/Hutchinson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Adeshina/Allen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Belgraver/Hutchinson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Adeshina/Allen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Belgraver/Hutchinson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Adeshina/Allen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Belgraver/Hutchinson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Adeshina/Allen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Adeshina/Allen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Adeshina/Allen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Adeshina/Allen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Adeshina/Allen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Adeshina/Allen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Adeshina/Allen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Belgraver/Hutchinson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Adeshina/Allen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Adeshina/Allen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
84%
57%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
