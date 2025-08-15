15.08.2025
Смотреть онлайн Falkowska/Grammatikopoulou - Kuzmova/Vargova 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Bydgoszcz WD: Falkowska/Grammatikopoulou — Kuzmova/Vargova . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Bydgoszcz WD
Завершен
(3:6, 6:2, 0:1)
1 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Falkowska/Grammatikopoulou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Kuzmova/Vargova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Kuzmova/Vargova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Kuzmova/Vargova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kuzmova/Vargova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Kuzmova/Vargova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Falkowska/Grammatikopoulou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Falkowska/Grammatikopoulou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Kuzmova/Vargova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Kuzmova/Vargova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Falkowska/Grammatikopoulou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Falkowska/Grammatikopoulou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Falkowska/Grammatikopoulou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kuzmova/Vargova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Falkowska/Grammatikopoulou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Falkowska/Grammatikopoulou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Falkowska/Grammatikopoulou - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
6
2
Выигрыш первой подачи
68%
64%
Реализация брейк - пойнтов
60%
50%
