15.08.2025
Смотреть онлайн София Шапатова - Амандин Монно 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Erwitte: София Шапатова — Амандин Монно . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Erwitte
Завершен
(6:3, 7:6)
(6:3, 7:6)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - София Шапатова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - София Шапатова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Амандин Монно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - София Шапатова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Амандин Монно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - София Шапатова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Амандин Монно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - София Шапатова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - София Шапатова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - София Шапатова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Амандин Монно - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - София Шапатова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Амандин Монно - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - София Шапатова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - София Шапатова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Амандин Монно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - София Шапатова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Амандин Монно - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Амандин Монно - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - София Шапатова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Амандин Монно - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
2
6
Выигрыш первой подачи
69%
60%
Реализация брейк - пойнтов
36%
20%
Комментарии к матчу