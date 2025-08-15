15.08.2025
Смотреть онлайн Луи Ларю - Оскар Вейтман 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Turku: Луи Ларю — Оскар Вейтман . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Turku
Завершен
(3:6, 0:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оскар Вейтман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Оскар Вейтман - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Оскар Вейтман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Луи Ларю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Луи Ларю - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Оскар Вейтман - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Оскар Вейтман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Луи Ларю - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Оскар Вейтман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Оскар Вейтман - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Оскар Вейтман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Оскар Вейтман - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Оскар Вейтман - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Оскар Вейтман - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
45%
65%
Реализация брейк - пойнтов
40%
38%
