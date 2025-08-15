15.08.2025
Смотреть онлайн Fares Zakaria - Eliakim Coulibaly 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Monastir: Fares Zakaria — Eliakim Coulibaly . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
ITF M25 Monastir
Завершен
(3:1)
1 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Eliakim Coulibaly - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Fares Zakaria - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Fares Zakaria - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Fares Zakaria - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
67%
0%
Реализация брейк - пойнтов
67%
100%
