15.08.2025
Смотреть онлайн Марк Полманс - Тристан Маккормик 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Idanha-A-Nova: Марк Полманс — Тристан Маккормик . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Idanha-A-Nova
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тристан Маккормик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Тристан Маккормик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Тристан Маккормик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Тристан Маккормик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Тристан Маккормик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Тристан Маккормик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Марк Полманс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Тристан Маккормик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Тристан Маккормик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Тристан Маккормик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Тристан Маккормик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Тристан Маккормик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Марк Полманс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Тристан Маккормик - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
7
8
Двойные ошибки
8
1
Выигрыш первой подачи
75%
80%
Реализация брейк - пойнтов
0%
30%
Комментарии к матчу