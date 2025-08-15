15.08.2025
Смотреть онлайн Николас Годсик - Генри Сирл 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Aldershot: Николас Годсик — Генри Сирл . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Aldershot
Завершен
(4:6, 6:1, 3:6)
(4:6, 6:1, 3:6)
1 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Годсик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Генри Сирл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Николас Годсик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Генри Сирл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Николас Годсик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Николас Годсик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Николас Годсик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Николас Годсик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Николас Годсик - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Николас Годсик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Николас Годсик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Николас Годсик - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Николас Годсик - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Генри Сирл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Николас Годсик - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Генри Сирл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Николас Годсик - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Генри Сирл - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Генри Сирл - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Генри Сирл - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
68%
68%
Реализация брейк - пойнтов
43%
23%
Комментарии к матчу