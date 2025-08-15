15.08.2025
Смотреть онлайн Petretic/Zoppas - Kovackova/Kovackova 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир - ЖП: Petretic/Zoppas — Kovackova/Kovackova . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир - ЖП
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Kovackova/Kovackova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Petretic/Zoppas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Kovackova/Kovackova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Petretic/Zoppas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Kovackova/Kovackova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Kovackova/Kovackova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Kovackova/Kovackova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Kovackova/Kovackova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Kovackova/Kovackova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Kovackova/Kovackova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Kovackova/Kovackova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Petretic/Zoppas - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Kovackova/Kovackova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Kovackova/Kovackova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Kovackova/Kovackova - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
8
0
Выигрыш первой подачи
67%
86%
Реализация брейк - пойнтов
0%
100%
Комментарии к матчу