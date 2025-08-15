15.08.2025
Смотреть онлайн Альберто Барросо Кампос/Бруно Оливейра - Fradkin/McCormick 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Idanha-A-Nova MD: Альберто Барросо Кампос/Бруно Оливейра — Fradkin/McCormick . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:01 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Idanha-A-Nova MD
Завершен
(6:1, 6:1)
(6:1, 6:1)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fradkin/McCormick - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Альберто Барросо Кампос/Бруно Оливейра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Альберто Барросо Кампос/Бруно Оливейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Альберто Барросо Кампос/Бруно Оливейра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Альберто Барросо Кампос/Бруно Оливейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Альберто Барросо Кампос/Бруно Оливейра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Альберто Барросо Кампос/Бруно Оливейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Альберто Барросо Кампос/Бруно Оливейра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Альберто Барросо Кампос/Бруно Оливейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Альберто Барросо Кампос/Бруно Оливейра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Fradkin/McCormick - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Альберто Барросо Кампос/Бруно Оливейра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Альберто Барросо Кампос/Бруно Оливейра - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Альберто Барросо Кампос/Бруно Оливейра - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
4
8
Выигрыш первой подачи
89%
60%
Реализация брейк - пойнтов
62%
0%
Комментарии к матчу