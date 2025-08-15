15.08.2025
Смотреть онлайн Fajta/Valkusz - Filar/Migdalski 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bielsko Biala MD: Fajta/Valkusz — Filar/Migdalski . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bielsko Biala MD
Завершен
(6:2, 3:6, 0:1)
(6:2, 3:6, 0:1)
1 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fajta/Valkusz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Fajta/Valkusz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Filar/Migdalski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Fajta/Valkusz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Filar/Migdalski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Fajta/Valkusz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Fajta/Valkusz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Fajta/Valkusz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Filar/Migdalski - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Fajta/Valkusz - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Filar/Migdalski - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Fajta/Valkusz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Filar/Migdalski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Filar/Migdalski - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Filar/Migdalski - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Fajta/Valkusz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Filar/Migdalski - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
5
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
79%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
100%
Комментарии к матчу