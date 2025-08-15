15.08.2025
Смотреть онлайн Lidia Encheva/Gae - Andrienko/Maquet 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Otopeni WD: Lidia Encheva/Gae — Andrienko/Maquet . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:15 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Otopeni WD
Завершен
(7:5, 4:6, 0:1)
1 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Lidia Encheva/Gae - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Andrienko/Maquet - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Lidia Encheva/Gae - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Lidia Encheva/Gae - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Lidia Encheva/Gae - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Andrienko/Maquet - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Andrienko/Maquet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Andrienko/Maquet - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Lidia Encheva/Gae - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Andrienko/Maquet - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Lidia Encheva/Gae - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Lidia Encheva/Gae - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Andrienko/Maquet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Lidia Encheva/Gae - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Andrienko/Maquet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Lidia Encheva/Gae - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Lidia Encheva/Gae - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Andrienko/Maquet - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Lidia Encheva/Gae - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Andrienko/Maquet - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Andrienko/Maquet - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Andrienko/Maquet - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
8
3
Выигрыш первой подачи
61%
66%
Реализация брейк - пойнтов
67%
50%
Комментарии к матчу