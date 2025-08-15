15.08.2025
Смотреть онлайн Вероника Фальковская - Кайса Риналдо Перссон 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Bydgoszcz: Вероника Фальковская — Кайса Риналдо Перссон . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:53 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Bydgoszcz
Завершен
(3:6, 6:3, 4:6)
1 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Вероника Фальковская - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Вероника Фальковская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Вероника Фальковская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Вероника Фальковская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Вероника Фальковская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Вероника Фальковская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Вероника Фальковская - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Вероника Фальковская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Вероника Фальковская - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Вероника Фальковская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Вероника Фальковская - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Вероника Фальковская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Вероника Фальковская - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 26 - Кайса Риналдо Перссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Кайса Риналдо Перссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
6
8
Выигрыш первой подачи
67%
68%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
