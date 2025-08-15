15.08.2025
Смотреть онлайн Тим Хандел - Кай Венельт 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Trier: Тим Хандел — Кай Венельт . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Trier
Завершен
(5:7, 6:1, 6:2)
2 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Кай Венельт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Тим Хандел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Кай Венельт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Тим Хандел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Кай Венельт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Кай Венельт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Кай Венельт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Кай Венельт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Кай Венельт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Тим Хандел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Кай Венельт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Тим Хандел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Тим Хандел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Кай Венельт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Тим Хандел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 23 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Кай Венельт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Тим Хандел - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Тим Хандел - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 27 - Тим Хандел - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
4
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
72%
55%
Реализация брейк - пойнтов
50%
100%
Комментарии к матчу