15.08.2025
Смотреть онлайн Karol/Niklas-Salminen - Fomin/Verbin 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia MD: Karol/Niklas-Salminen — Fomin/Verbin, 1/2 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:30 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/2 финала, Корт: Center Court
Challenger Sofia MD
Завершен
(5:7, 6:3, 10:7)
2 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Karol/Niklas-Salminen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Karol/Niklas-Salminen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Karol/Niklas-Salminen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Fomin/Verbin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Fomin/Verbin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Fomin/Verbin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Karol/Niklas-Salminen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Fomin/Verbin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Karol/Niklas-Salminen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Fomin/Verbin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Fomin/Verbin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Fomin/Verbin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Karol/Niklas-Salminen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Karol/Niklas-Salminen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Karol/Niklas-Salminen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Fomin/Verbin - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Karol/Niklas-Salminen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Karol/Niklas-Salminen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Fomin/Verbin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Fomin/Verbin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Karol/Niklas-Salminen - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
7
2
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
73%
68%
Реализация брейк - пойнтов
50%
60%
