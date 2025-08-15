15.08.2025
Смотреть онлайн Лина Гьорчешка - Аурора Зантедещи 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W75 Kursumlijska Banja: Лина Гьорчешка — Аурора Зантедещи . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
ITF W75 Kursumlijska Banja
Завершен
(6:4, 6:1)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лина Гьорчешка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Аурора Зантедещи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Лина Гьорчешка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Лина Гьорчешка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Лина Гьорчешка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Аурора Зантедещи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Аурора Зантедещи - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Аурора Зантедещи - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Лина Гьорчешка - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Лина Гьорчешка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Лина Гьорчешка - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Лина Гьорчешка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Лина Гьорчешка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Аурора Зантедещи - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Лина Гьорчешка - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Лина Гьорчешка - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Лина Гьорчешка - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
76%
54%
Реализация брейк - пойнтов
40%
25%
