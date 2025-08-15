15.08.2025
Смотреть онлайн Никколо Катини - Филип Пеливо 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сингапур — ITF M15 Singapore: Никколо Катини — Филип Пеливо . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 07:10 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Singapore
Завершен
(0:6, 4:6)
(0:6, 4:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Филип Пеливо - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Никколо Катини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Филип Пеливо - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Никколо Катини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Филип Пеливо - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
55%
92%
Реализация брейк - пойнтов
100%
56%
Комментарии к матчу