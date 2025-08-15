15.08.2025
Смотреть онлайн Latinovic/Sharipov - Колар З / Сердарусич Н 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia MD: Latinovic/Sharipov — Колар З / Сердарусич Н, 1/2 финала . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/2 финала, Корт: Center Court
Challenger Sofia MD
Завершен
(7:6, 6:2)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Колар З / Сердарусич Н - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Колар З / Сердарусич Н - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Latinovic/Sharipov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Колар З / Сердарусич Н - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Колар З / Сердарусич Н - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Колар З / Сердарусич Н - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Колар З / Сердарусич Н - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Колар З / Сердарусич Н - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Latinovic/Sharipov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Колар З / Сердарусич Н - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Latinovic/Sharipov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
0
4
Выигрыш первой подачи
77%
71%
Реализация брейк - пойнтов
100%
14%
