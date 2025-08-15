Текстовая трансляция

Гейм 1 - Колар З / Сердарусич Н - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Колар З / Сердарусич Н - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Latinovic/Sharipov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Колар З / Сердарусич Н - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Колар З / Сердарусич Н - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Колар З / Сердарусич Н - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 11 - Колар З / Сердарусич Н - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Колар З / Сердарусич Н - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Latinovic/Sharipov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 18 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Колар З / Сердарусич Н - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Latinovic/Sharipov - взял свою подачу со счетом 40-40