15.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Trier: Педро Сакамото — Адриан Отцбах . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Trier
Завершен
(3:4)
(3:4)
0 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Педро Сакамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Педро Сакамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Педро Сакамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Адриан Отцбах - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Адриан Отцбах - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
1
0
Выигрыш первой подачи
71%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
17%
