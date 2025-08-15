15.08.2025
Смотреть онлайн Сезар Крету - Вито Дель Эльба 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Targu Jiu: Сезар Крету — Вито Дель Эльба . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 09:51 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Targu Jiu
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вито Дель Эльба - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Сезар Крету - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Сезар Крету - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Сезар Крету - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Сезар Крету - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Сезар Крету - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Сезар Крету - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Вито Дель Эльба - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Сезар Крету - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Сезар Крету - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Вито Дель Эльба - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Сезар Крету - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Сезар Крету - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Сезар Крету - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Вито Дель Эльба - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Сезар Крету - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
82%
45%
Реализация брейк - пойнтов
71%
33%
