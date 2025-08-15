15.08.2025
Смотреть онлайн Jedrzejczak/Orlov - Grzegorzewski/Szymkowiak 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bielsko Biala MD: Jedrzejczak/Orlov — Grzegorzewski/Szymkowiak . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 15:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bielsko Biala MD
Завершен
(6:4, 6:2)
(6:4, 6:2)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jedrzejczak/Orlov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Jedrzejczak/Orlov - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Grzegorzewski/Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Jedrzejczak/Orlov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Grzegorzewski/Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Jedrzejczak/Orlov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Grzegorzewski/Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Grzegorzewski/Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Jedrzejczak/Orlov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Jedrzejczak/Orlov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Jedrzejczak/Orlov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Grzegorzewski/Szymkowiak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Grzegorzewski/Szymkowiak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Jedrzejczak/Orlov - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Jedrzejczak/Orlov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Jedrzejczak/Orlov - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Jedrzejczak/Orlov - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Jedrzejczak/Orlov - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
9
Выигрыш первой подачи
72%
67%
Реализация брейк - пойнтов
71%
33%
Комментарии к матчу