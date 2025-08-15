15.08.2025
Смотреть онлайн Манас Манодж Дхамне - Сириль Вандермерш 15.08.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Monastir: Манас Манодж Дхамне — Сириль Вандермерш . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Monastir
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Manas Dhamne - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Manas Dhamne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Manas Dhamne - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Manas Dhamne - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Manas Dhamne - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Manas Dhamne - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Сириль Вандермерш - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Manas Dhamne - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Сириль Вандермерш - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
50%
61%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
