15.08.2025
Смотреть онлайн Джелин Вандромм - Женна Дефалко 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Монастир: Джелин Вандромм — Женна Дефалко . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Монастир
Завершен
(6:1, 6:0)
(6:1, 6:0)
2 : 0
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джелин Вандромм - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Женна Дефалко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Джелин Вандромм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Джелин Вандромм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Джелин Вандромм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Джелин Вандромм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Джелин Вандромм - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джелин Вандромм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Джелин Вандромм - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Джелин Вандромм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джелин Вандромм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Джелин Вандромм - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Джелин Вандромм - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
83%
44%
Реализация брейк - пойнтов
71%
0%
Комментарии к матчу