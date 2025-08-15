15.08.2025
Смотреть онлайн Даниэль Милявски - Джори Де Луре 15.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Idanha-A-Nova: Даниэль Милявски — Джори Де Луре . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 13:12 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Idanha-A-Nova
Завершен
(6:4, 3:6, 6:3)
2 : 1
15 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Даниэль Милявски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Джори Де Луре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Даниэль Милявски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Даниэль Милявски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Джори Де Луре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Даниэль Милявски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Даниэль Милявски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Даниэль Милявски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Даниэль Милявски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
10
14
Двойные ошибки
3
11
Выигрыш первой подачи
84%
75%
Реализация брейк - пойнтов
17%
50%
