Текстовая трансляция

Гейм 1 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 3 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 4 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Даниэль Милявски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 6 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Джори Де Луре - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Даниэль Милявски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Даниэль Милявски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Джори Де Луре - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 19 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 20 - Даниэль Милявски - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 21 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 22 - Даниэль Милявски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 24 - Даниэль Милявски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 25 - Джори Де Луре - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 26 - Даниэль Милявски - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Даниэль Милявски - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40