15.08.2025

Смотреть онлайн Markina/Zhenikhova - Anghel/Herea 15.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Otopeni WD: Markina/ZhenikhovaAnghel/Herea . Начало встречи 15 августа 2025 запланировано на 14:32 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Otopeni WD
Markina/Zhenikhova
Завершен
(1:6, 1:6)
0 : 2
15 августа 2025
Anghel/Herea
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Anghel/Herea - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Markina/Zhenikhova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Anghel/Herea - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Anghel/Herea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Anghel/Herea - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Anghel/Herea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Anghel/Herea - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Anghel/Herea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Markina/Zhenikhova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Anghel/Herea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Anghel/Herea - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Anghel/Herea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Anghel/Herea - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Anghel/Herea - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
1
2
Двойные ошибки
6
1
Выигрыш первой подачи
50%
66%
Реализация брейк - пойнтов
20%
60%
Комментарии к матчу
